Польські фермери заблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною: подробиці

Блокування руху транспортних засобів розпочалося в пункті пропуску «Медика – Шегині».

У п’ятницю, 9 лютого, польські фермери знову розпочали блокаду пункту пропуску «Медика – Шегині» на кордоні з Україною. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі «УП».

«Дії польських фермерів по блокуванню руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині». Близько 10.10 про це українських прикордонників повідомили польські колеги.

Рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. Через ці дії руху вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд з Республіки Польща та на вʼїзд в РП на даний час не здійснюється. Сподіваємося, що ситуація зміниться якнайшвидше і окремі категорії транспорту все ж почнуть пропускати», — зазначив Демченко.

За його словами, на інших напрямках, де 9 лютого також планувалося блокування руху, а це напрямки пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська» рух транспортних засобів на даний час відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.

Раніше ми писали, що польські фермери планують чергові протести на кордоні з Україною.

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