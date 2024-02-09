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Польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной: подробности

11:07, 9 февраля 2024
Блокировка движения транспортных средств началась в пункте пропуска «Медика – Шегини».
Польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной: подробности
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В пятницу, 9 февраля, польские фермеры снова приступили к блокаде пункта пропуска «Медика – Шегини» на границе с Украиной. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии «УП».

«Действия польских фермеров по блокированию движения транспортных средств начались перед пунктом пропуска «Медика», что напротив украинского «Шегини». Около 10:10 об этом украинским пограничникам сообщили польские коллеги.

Движение блокируют около 100 человек и около 50 транспортных средств. Из-за этих действий движение грузовиков, легковых автомобилей и автобусов на выезд из Республики Польша и на въезд в РП в настоящее время не осуществляется. Надеемся, что ситуация изменится как можно быстрее и отдельные категории транспорта все же начнут пропускать», – отметил Демченко.

По его словам, по другим направлениям, где 9 февраля также планировалось блокирование движения, а это направления пунктов пропуска «Ягодин» и «Рава-Русская» движение транспортных средств в настоящее время происходит, о начале блокировки информации от польской стороны еще не поступало.

Ранее мы писали, что польские фермеры планируют очередные протесты на границе с Украиной.

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