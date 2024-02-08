Польські фермери планують чергові протести на кордоні з Україною

На пункті пропуску з Польщею "Зосин-Устилуг" польські фермери обмежать рух для вантажівок.

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За попередньою інформацією, страйк місцевих польських фермерів, який розпочався на південній кордоні з Україною, може поширитися і на пункт пропуску "Зосин-Устилуг" з польської сторони кордону. Про це повідомила Державна митна служба України.

В понеділок, 12 лютого, передбачається часткове обмеження руху. Легкові транспортні засоби і автобуси зможуть проходити вільно, але для вантажних автомобілів масою до 7,5 тонн страйкарі обмежать пропуск до трьох машин за годину в кожному напрямку.

Раніше повідомлялося, що місцеві фермери планують розпочати страйк у окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні вранці 9 лютого. Наразі польські митники попередили, що блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися о 11:00 за київським часом 9 лютого, із застосуванням сільськогосподарської техніки. Акція протесту була затверджена місцевими владами до 9 березня 2024 року.

Протестувальники планують пропускати всі автобуси і по одному вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також передбачено безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею, здійснюються зустрічі з представниками польської митної адміністрації для отримання додаткової інформації.

Після отримання офіційного підтвердження про блокування польсько-українського кордону ми надамо додаткову інформацію щодо ситуації у пунктах пропуску.

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