Переведуть у штурмову бригаду «Лють»: поліція вирішила розформувати полк спецпризначення на Дніпропетровщині

Розформують полк особливого призначення, бійці якого відмовлялися вступати до штурмової бригади.

Національна поліція прийняла рішення розформувати полк особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, в якому спецпризначенці раніше відмовились вступати в штурмову бригаду "Лють".

Усіх спецпризначенців переведуть до штурмової бригади.

4 лютого в мережі почало ширитись відео зі зборів поліцейських, на якому обговорювалось переведення силовиків до штурмової бригади "Лють". Останні виступали проти відповідного рішення, втім, були готові воювати у своєму підрозділі.

"Оцінка надана щодо ситуації у Дніпрі. Ухвалено рішення щодо розформування полку поліції особливого призначення ГУНП у Дніпропетровській області. Тобто, полку такого не буде існувати. Ми, можливо, ухвалимо інші кадрові рішення щодо створення окремих рот для виконання специфічних завдань", — сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

За його словами, працівників, які відмовляться від переводу до штурмової бригади, звільнять та вручать їм повістку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.