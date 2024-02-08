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  1. В Украине

Переведут в штурмовую бригаду «Лють»: полиция решила расформировать полк спецназначения на Днепропетровщине

12:39, 8 февраля 2024
Расформируют полк особого назначения, бойцы которого отказывались вступать в штурмовую бригаду.
Переведут в штурмовую бригаду «Лють»: полиция решила расформировать полк спецназначения на Днепропетровщине
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Национальная полиция приняла решение расформировать полк особого назначения ГУНП в Днепропетровской области, в котором спецназовцы ранее отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють".

Всех спецназовцев переведут в штурмовую бригаду.

4 февраля в сети начало распространяться видео из собрания полицейских, на котором обсуждался перевод силовиков в штурмовую бригаду "Лють". Последние выступали против соответствующего решения, но были готовы воевать в своем подразделении.

"Оценка предоставлена по ситуации в Днепре. Принято решение о расформировании полка полиции особого назначения ГУНП в Днепропетровской области. То есть, полка такого не будет существовать. Мы, возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических задач", — сказал замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

По его словам, работников, которые откажутся от перевода в штурмовую бригаду, уволят и вручат им повестку.

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