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Нацбанк сделал новые рекомендации по финансовому мониторингу PEPов

12:26, 8 февраля 2024
Финансовые учреждения должны применять риск-ориентированный подход при работе с PEP, - Нацбанк обновил рекомендации.
Нацбанк сделал новые рекомендации по финансовому мониторингу PEPов
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Банки и небанковские учреждения должны применять риск-ориентированный подход при работе с национальными политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEP) и иметь динамическую систему управления рисками, как позволит оперативно выявлять, анализировать информацию о РЕР и принимать адекватные меры по этой категории клиентов.

Такую рекомендацию Национальный банк предоставил финансовым учреждениям в письме от 6 февраля 2024 г. в связи с принятием Закона от 17 октября 2023 г. № 3419-IX «О внесении изменений в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» относительно политически значимых лиц».

Национальный банк отмечает, что установление всем без исключения клиентам, относящимся к категории РЕР, высокого уровня риска или отказ в установлении деловых отношений только на основании факта выполнения лицом выдающихся публичных функций не соответствует риск-ориентированному подходу.

Также такой подход противоречит Закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Финансовые учреждения должны разработать надлежащие скоринговые процедуры, позволяющие адекватно оценивать риск клиентов, включая РЕР.

В то же время, в письме Национальный банк предоставил рекомендации для финансовых учреждений с целью обеспечения надлежащего применения ими риск-ориентированного подхода к РЕР.

Также в письме Национальный банк привел перечень признаков, которые могут свидетельствовать о наличии влияния политически значимого лица, которое может еще иметь, и которые могут быть факторами для повышения уровня риска отмывания средств/финансирования терроризма этой категории клиентов.

Отдельно в письме Национальный банк обратил внимание на потребность в проведении обучения работников, которое обязательно должно включать вопросы применения риск-ориентированного подхода к обслуживанию клиентов, включая РЕР, и обеспечение соблюдения внутренних процедур субъектами первичного финансового мониторинга в сфере противодействия отмыванию средств. /финансированию терроризма.

Ниже приводим само письмо.

Автор: Наталья Мамченко

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