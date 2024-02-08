Нацбанк зробив нові рекомендації щодо фінансового моніторингу PEPів

Фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP, - Нацбанк оновив рекомендації.

Банки та небанківські установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та мати динамічну систему управління ризиками, як дозволятиме оперативно виявляти, аналізувати інформацію про РЕР та вживати адекватних заходів щодо цієї категорії клієнтів.

Таку рекомендацію Національний банк надав фінансовим установам у листі від 6 лютого 2024 року в зв’язку із ухваленням Закону від 17 жовтня 2023 року № 3419-IX «Про внесення змін до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб».

Національний банк наголошує, що встановлення всім без винятку клієнтам, які належать до категорії РЕР, високого рівня ризику або відмова у встановленні ділових відносин лише на підставі факту виконання особою визначних публічних функцій не відповідає ризик-орієнтованому підходу.

Також такий підхід суперечить Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Фінансові установи повинні розробити належні скорингові процедури, які дадуть змогу адекватно оцінювати ризик клієнтів, уключаючи РЕР.

Водночас у листі Національний банк надав рекомендації для фінансових установ з метою забезпечення належного застосування ними ризик-орієнтованого підходу щодо РЕР.

Також у листі Національний банк навів перелік ознак, які можуть свідчити про наявність впливу політично значущої особи, що ця особа може ще мати, та які можуть бути факторами для підвищення рівня ризику відмивання коштів/фінансування тероризму цій категорії клієнтів.

Окремо в листі Національний банк звернув увагу на потребу у проведенні навчання працівників, яке обов’язково має включати питання щодо застосування ризик-орієнтованого підходу до обслуговування клієнтів, уключаючи РЕР, та забезпечення дотримання внутрішніх процедур суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму.

Нижче наводимо сам лист.

Автор: Наталя Мамченко

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