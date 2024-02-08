Польские фермеры планируют очередные протесты на границе с Украиной

На пункте пропуска с Польшей "Зосин-Устилуг" польские фермеры ограничат движение для грузовиков.

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По предварительной информации, забастовка местных польских фермеров, которая началась на южной границе с Украиной, может распространиться и на пункт пропуска "Зосин-Устилуг" с польской стороны границы. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

В понедельник, 12 февраля, предполагается частичное ограничение движения. Легковые транспортные средства и автобусы смогут проходить свободно, но для грузовых автомобилей массой до 7,5 тонн забастовщики ограничат пропуск до трех машин в час в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что местные фермеры планируют начать забастовку в отдельных пунктах пропуска на польско-украинской границе утром 9 февраля. Сейчас польские таможенники предупредили, что блокирование пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин" должно начаться в 11:00 по киевскому времени 9 февраля, с применением сельскохозяйственной техники. Акция протеста была утверждена местными властями до 9 марта 2024 года.

Протестующие планируют пропускать все автобусы и по одному грузовому транспортному средству в обоих направлениях в течение часа. Также предусмотрен беспрепятственный пропуск гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину.

Относительно других пунктов пропуска на границе с Польшей, осуществляются встречи с представителями польской таможенной администрации для получения дополнительной информации.

После получения официального подтверждения о блокировании польско-украинской границы мы предоставим дополнительную информацию о ситуации в пунктах пропуска.

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