АРМА обнаружила активы сына экс-чиновника налоговой, уклонявшегося от уплаты налогов

Сотрудники АРМА обнаружили 15 автомобилей, 19 объектов недвижимости и 5 земельных участков.

АРМА сообщило, что обнаружило и разыскало активы сына экс-чиновника Государственной налоговой службы Украины, который уклонялся от уплаты налогов. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ходе досудебного расследования было установлено, что сын экс-чиновника Государственной налоговой службы Украины по предварительному сговору с связанными с ним физическими лицами получал денежные средства в наличной и безналичной форме и уклонялся от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Сотрудники АРМА обнаружили и разыскали следующие активы фигуранта:

- автомобильный транспорт – 15

- жилая недвижимость – 6

- нежилая недвижимость – 13

- интеллектуальная собственность – 2

- земельные участки – 5

- оружие – 9 единиц

- авиационный/воздушный транспорт – 1

- морской и речной транспорт – 3

- доли в уставных капиталах – 26 265 416 грн.

Нацагентство уже передало полученную информацию в Бюро экономической безопасности Украины для принятия соответствующих мер. В частности, арест и последующая конфискация выявленных активов.

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