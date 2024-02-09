Украина нуждается в ракетах для защиты государства, – посол в США

Украинской армии не хватает военной техники, – посол в США призвала к помощи.

Источник фото: pravda.com.ua

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова подчеркнула, что украинским военным критически не хватает военной техники, в частности ракет, для эффективной защиты государства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Маркарова выразила оптимизм относительно возможности того, что законодатели США окажут помощь Украине в этом вопросе.

"У нас еще хватает желающих воевать - нет выбора, собственно, мы защищаем свои дома - но у нас заканчивается техника, особенно ракеты и перехватчики", - заявила она.

Отвечая на вопрос о том, если экс-президент Дональд Трамп вернется на должность, Маркарова отметила, что Украина благодарна за предоставление ракет Javelin во время его администрирования.

"Это демократия - мы будем работать с президентом, которого выберет американский народ. Борьба за свободу, борьба за независимость, борьба за демократию и ценности, которые мы разделяем - это было, и мы будем очень усердно работать, чтобы это было двухпартийным. Это общеамериканская проблема", - добавила она.

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