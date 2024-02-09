Украинцы в прошлом году приобрели почти в 2 раза больше недвижимости

Однако это все еще в 1,6 раза меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

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Украинцы в 2023 году приобрели в 1,7 раза больше недвижимости по сравнению с предыдущим годом. Однако это все еще в 1,6 раза меньше, чем до начала полномасштабного вторжения, сообщает Опендатабот. По данным Министерства юстиции, прирост одинаков как для жилья, так и земельных участков.

В прошлом году украинцы купили 404 тысячи объектов недвижимости, в 2021 году — 631 тысяча.

Как отмечается, сейчас украинцы чаще покупают землю, чем жилье. В прошлом году земельных участков было приобретено в 1,3 раза больше, чем квартир и домов.

Количество новоприобретенного жилья превысило 172 тысячи. Но это все еще вдвое меньше, чем в довоенном году – 325 тысяч. Однако по сравнению с первым годом полномасштабной войны рынок недвижимости оживает: тогда украинцы купили 100 тысяч домов и квартир.

В ипотеку в прошлом году украинцы приобрели 10 775 квартир и домов. А на приобретение земли заключено 1 127 ипотек. То есть на 9 сделок по жилью приходится только 1 на земельный участок.

Более половины ипотек на жилье в 2023 году оформили из-за «єОселю» — 5 855.

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