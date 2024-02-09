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  1. В Україні

Українці торік придбали майже у 2 рази більше нерухомості

13:11, 9 лютого 2024
Проте це все ще в 1,6 разів менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.
Українці торік придбали майже у 2 рази більше нерухомості
Джерело фото: christian koch / Unsplash
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Українці у 2023 році придбали у 1,7 рази більше нерухомості у порівнянні з попереднім роком. Проте це все ще в 1,6 разів менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Опендатабот. За даними Міністерства юстиції, приріст однаковий як для житла, так і земельних ділянок.

У минулому році українці купили 404 тисячі об’єктів нерухомості, у 2021 році — 631 тисяча.

Як зазначається, наразі українці частіше купують землю, аніж житло. Торік земельних ділянок було придбано в 1,3 раза більше, аніж квартир та будинків.

Кількість новопридбаних помешкань перевищила 172 тисячі. Але це все ще удвічі менше, ніж у довоєнному році — 325 тисяч. Проте у порівнянні до першого року повномасштабної війни ринок нерухомості оживає: тоді українці купили 100 тисяч будинків та квартир.

В іпотеку торік українці придбали 10 775 квартир та будинків. А на придбання землі укладено 1 127 іпотек. Тобто на 9 угод по житлу припадає лише 1 на земельну ділянку.

Понад половину іпотек на житло у 2023 році оформили через «єОселю» — 5 855.

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