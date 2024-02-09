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Просідання будівлі дитсадка у Києві: інженер отримав підозру у службовій недбалості

13:58, 9 лютого 2024
Прокуратура розслідує факт заволодіння бюджетними коштами та службової недбалості під час будівництва укриття в дитсадку.
Просідання будівлі дитсадка у Києві: інженер отримав підозру у службовій недбалості
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Як раніше повідомлялося, у Шевченківському районі Києва просів фасад будівлі дитсадка. Ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактами заволодіння бюджетними коштами та службової недбалості в процесі будівництва та облаштування укриття на території дитячого садка. Інженер, який відповідав за технічний нагляд за будівництвом дитсадка, отримав підозру у службовій недбалості, що призвела до серйозних наслідків, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Районна державна адміністрація Шевченківського району уклала угоду на ремонт даху у дитячому садку на суму понад 1,2 мільйона гривень. Однак, за даними, на кінець 2023 року, після підписання акта про приймання-передачу робіт, виявлено, що звіт містить недостовірні дані.

В актах зазначалося, що ремонт коштував понад 600 тисяч гривень, хоча насправді роботи були виконані на суму близько 170 тисяч гривень. Незабаром після оплати за ці роботи, стався просідання фасаду будівлі дитячого садка.

У зв'язку з цим, для встановлення причин просідання та вартості його відновлення було призначено будівельно-технічну експертизу. За результатами цієї експертизи буде визначена правова відповідальність службових осіб районної адміністрації, а також підрядника.

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