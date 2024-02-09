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  1. В Украине

Проседание здания детсада в Киеве: инженер получил подозрение в служебной халатности

13:58, 9 февраля 2024
Прокуратура расследует факт завладения бюджетными средствами и служебной халатности при строительстве укрытия в детсаду.
Проседание здания детсада в Киеве: инженер получил подозрение в служебной халатности
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Как ранее сообщалось, в Шевченковском районе Киева просел фасад здания детсада. Ювенальные прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры начали уголовное производство по фактам завладения бюджетными средствами и служебной халатности в процессе строительства и обустройства укрытия на территории детского сада. Инженер, который отвечал за технический надзор за строительством детсада, получил подозрение в служебной халатности, которая привела к серьезным последствиям, - сообщает Киевская городская прокуратура.

Районная государственная администрация Шевченковского района заключила соглашение на ремонт крыши в детском саду на сумму более 1,2 миллиона гривен. Однако, по данным, на конец 2023 года, после подписания акта о приемке-передаче работ, обнаружено, что отчет содержит недостоверные данные.

В актах отмечалось, что ремонт стоил более 600 тысяч гривен, хотя на самом деле работы были выполнены на сумму около 170 тысяч гривен. Вскоре после оплаты за эти работы, произошло проседание фасада здания детского сада.

В связи с этим, для установления причин проседания и стоимости его восстановления была назначена строительно-техническая экспертиза. По результатам этой экспертизы будет определена правовая ответственность должностных лиц районной администрации, а также подрядчика.

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