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Установил вебкамеры вблизи Николаевского морпорта, чтобы шпионить за кораблями ВСУ: СБУ задержала предателя

16:20, 9 февраля 2024
Камеры должны осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию морского и речного трафиков с предоставлением удаленного доступа российской спецслужбе.
Установил вебкамеры вблизи Николаевского морпорта, чтобы шпионить за кораблями ВСУ: СБУ задержала предателя
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Служба безопасности Украины разоблачила в Николаеве еще одного агента российских спецслужб, собиравшего разведданные о Силах обороны вблизи акватории Черного моря. Об этом сообщает СБУ.

В зоне особого внимания врага находились военные корабли ВСУ, а также морские суда торгового флота Украины, экспортирующие агропродукцию.

Для того чтобы отслеживать места базирования украинских плавсредств, фигурант установил несколько вебкамер на технологических сооружениях вблизи местного порта.

Камеры после установки должны осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию морского и речного трафиков с предоставлением удаленного доступа российской спецслужбе.

«Однако сотрудники СБУ своевременно обнаружили и деактивировали скрытые видеоустройства. А сам злоумышленник был задержан «на горячем», когда он пытался установить еще одну вебкамеру с видом на речную акваторию.

Таким образом, Служба безопасности предотвратила передачу оккупантам развединформации, которую они планировали использовать для осуществления прицельных воздушных ударов по региону», — говорится в сообщении.

Как установило расследование, еще одной задачей российского агента было выявление наземных объектов Сил обороны, в том числе военных госпиталей, учебных центров и блокпостов.

По данным следствия, злоумышленником оказался работник местной компании, которого спецслужба рф дистанционно завербовала в конце 2023 года.

В поле зрения окупантов он попал из-за своей активности в прокремлевских Телеграмм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию против Украины.

В дальнейшем агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с агрессором. Также у фигуранта обнаружены инструменты для монтажа видеокамер и коробки от них.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

 

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