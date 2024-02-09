Тейлор Свифт против студента: певица хочет сделать то, что не удалось даже Илону Маску

Тейлор Свифт угрожает студенту судом из-за публикации данных, находящихся в открытом доступе.

Адвокаты певицы из США Тейлор Свифт начали угрожать судебным иском студенту, который занимается отслеживанием авиаперелетов знаменитостей и общественных деятелей и публикует данные о них, передает телеканал CNN.

Речь идет о студенте из университета Флориды Джеке Суини. Он подтвердил телеканалу, что получил письмо с угрозами судебного иска со стороны адвокатов Свифт.

Юристы поп-звезды потребовали от Суини прекратить публиковать информацию о ее полетах на частном самолете. Кроме того, они обвинили парня в «преследовании и агрессивном поведении» и утверждают, что певице и ее семье был нанесен непоправимый ущерб, а также эмоциональный и физический стресс, потому что она постоянно испытывает страх за свою безопасность.

Тем временем Суини заявил, что у него никогда не было намерений своими действиями наносить кому-то вред, ведь он публикует информацию, которая находится в открытом доступе.

Ранее Суини разозлил Илона Маска тем, что отслеживал его путешествия по частным самолетам. Маск, владеющий соцсетью X, тогда начал борьбу с Джеком Суини за преследование и проиграл ее. Все что он смог — удалил страницу парня в соцсети Х и заявил, что его аккаунт представлял «риск безопасности» для него и его семьи.

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