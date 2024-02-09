Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, как деятельность Александра Новикова по внесению определенных компаний в список спонсоров войны привела к международному конфликту

Кроме международного скандала из-за деятельности экс-главы НАПК Александра Новикова, кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, были ли у него конфликты с экс-министром юстиции Павлом Петренко, и как систему БПД хотели использовать в качестве админресурса на выборах.

Прокурору САП Станиславу Броневицкому поставили вопрос о баллотировании от Радикальной партии и постановке на военный учет живущего в США сына – собеседования с кандидатами на главу НАПК

Кроме того, Конкурсная комиссия поинтересовалась у прокурора САП Станислава Броневицкого, почему он не стоит на военном учете в Киеве и станет ли на военный учет его сын, который учится в США.

Судьи Верховного Суда и известные юристы отдали честь Валерию Залужному

Судейское сообщество подчеркнуло свое уважение к Валерию Залужному.

Применение для защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает пребывания лица в состоянии необходимой обороны, — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что другие доказательства, опровергающие версию стороны защиты о том, что применение пневматического пистолета было осуществлено в связи с агрессивным поведением потерпевшего и для защиты от него, судом не приведено, и, таким образом, утверждения осужденного не опровергнуты «вне разумного сомнения».

Судья из Херсона до сих пор не явился в новый суд и находится неизвестно где

Судья Херсонского окружного административного суда, вероятно, остался в оккупированном Херсоне, а теперь может быть уволен с должности за нежелание работать.

  1. В мире

Тейлор Свифт против студента: певица хочет сделать то, что не удалось даже Илону Маску

12:17, 9 февраля 2024
Тейлор Свифт угрожает студенту судом из-за публикации данных, находящихся в открытом доступе.
Тейлор Свифт против студента: певица хочет сделать то, что не удалось даже Илону Маску
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Адвокаты певицы из США Тейлор Свифт начали угрожать судебным иском студенту, который занимается отслеживанием авиаперелетов знаменитостей и общественных деятелей и публикует данные о них, передает телеканал CNN.

Речь идет о студенте из университета Флориды Джеке Суини. Он подтвердил телеканалу, что получил письмо с угрозами судебного иска со стороны адвокатов Свифт.

Юристы поп-звезды потребовали от Суини прекратить публиковать информацию о ее полетах на частном самолете. Кроме того, они обвинили парня в «преследовании и агрессивном поведении» и утверждают, что певице и ее семье был нанесен непоправимый ущерб, а также эмоциональный и физический стресс, потому что она постоянно испытывает страх за свою безопасность.

Тем временем Суини заявил, что у него никогда не было намерений своими действиями наносить кому-то вред, ведь он публикует информацию, которая находится в открытом доступе.

Ранее Суини разозлил Илона Маска тем, что отслеживал его путешествия по частным самолетам. Маск, владеющий соцсетью X, тогда начал борьбу с Джеком Суини за преследование и проиграл ее. Все что он смог — удалил страницу парня в соцсети Х и заявил, что его аккаунт представлял «риск безопасности» для него и его семьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду