Тейлор Свіфт проти студента: співачка хоче зробити те, що не вдалося навіть Ілону Маску

Тейлор Свіфт погрожує студенту судом через публікацію даних, що знаходяться у відкритому доступі.

Адвокати співачки зі США Тейлор Свіфт почали погрожувати судовим позовом студенту, який займається відстеженням авіаперельотів знаменитостей та громадських діячів та публікує дані про них, передає телеканал CNN.

Йдеться про студента з університету Флориди Джека Суїні. Він підтвердив телеканалу, що отримав лист із погрозами судового позову з боку адвокатів Свіфта.

Юристи поп-зірки вимагали від Суїні припинити публікувати інформацію про її польоти приватним літаком. Крім того, вони звинуватили хлопця у «переслідуванні та агресивній поведінці» і стверджують, що співачці та її сім'ї було завдано непоправної шкоди, а також емоційного та фізичного стресу, тому що вона постійно відчуває страх за свою безпеку.

Тим часом Суїні заявив, що він ніколи не мав наміру своїми діями завдавати комусь шкоди, адже він публікує інформацію, яка знаходиться у відкритому доступі.

Раніше Суїні розлютив Ілона Маска тим, що відстежував його подорожі приватними літаками. Маск, який володіє соцмережею X, тоді почав боротьбу з Джеком Суїні за переслідування і програв. Все що він зміг — видалив сторінку хлопця в соцмережі Х і заявив, що його обліковий запис представляв «ризик безпеки» для нього та його родини.

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