У Києві перейменували ще низку міських об’єктів – серед них вулиці, бібліотека та сквери

У Києві перейменували ще 10 міських об'єктів, зокрема, як ми писали раніше, Повітрофлотський проспект тепер став проспектом Повітряних Сил.
Як повідомили в Київській міські раді, перейменували:
Солом’янський район:
- проспект Повітрофлотський – проспект Повітряних Сил;
- вулиця Білгородська – вулиця Василя Овсієнка.
Деснянський район:
- вулиця Миколи Матеюка – вулиця Василя Іваниса.
Святошинський район:
- вулиця Булгакова – вулиця Вахтанга Кікабідзе;
- бібліотека імені О. Блока – бібліотека імені Гната Юри.
Подільський район:
- провулок Яблочкова – провулок Компанійський;
- безімянному скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоєно ім'я Ґолди Меїр.
Дарницький район:
- вулиця Чернігівська – вулиця Братів Чибінєєвих.
Печерський район:
- вулиця Павла Скоропадського – Бессарабський проїзд.
Шевченківський район:
- безімянному скверу на вулиці Жилянській присвоєно ім'я Лідії Гончаренко.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.