У Києві перейменували ще низку міських об’єктів – серед них вулиці, бібліотека та сквери

У столиці з'явився сквер імені Ґолди Меїр.

У Києві перейменували ще 10 міських об'єктів, зокрема, як ми писали раніше, Повітрофлотський проспект тепер став проспектом Повітряних Сил.

Як повідомили в Київській міські раді, перейменували:

Солом’янський район:

проспект Повітрофлотський – проспект Повітряних Сил;

вулиця Білгородська – вулиця Василя Овсієнка.

Деснянський район:

вулиця Миколи Матеюка – вулиця Василя Іваниса.

Святошинський район:

вулиця Булгакова – вулиця Вахтанга Кікабідзе;

бібліотека імені О. Блока – бібліотека імені Гната Юри.

Подільський район:

провулок Яблочкова – провулок Компанійський;

безімянному скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоєно ім'я Ґолди Меїр.

Дарницький район:

вулиця Чернігівська – вулиця Братів Чибінєєвих.

Печерський район:

вулиця Павла Скоропадського – Бессарабський проїзд.

Шевченківський район:

безімянному скверу на вулиці Жилянській присвоєно ім'я Лідії Гончаренко.

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