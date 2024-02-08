Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто буде розробляти Єдині показники доброчесності та етики судді: відомий список

У робочу групу, яка визначить, яким має бути доброчесний суддя або кандидат на посаду судді, увійшли представники ВРП, ВККС, РСУ, ГРД та проектів технічної допомоги.

Законопроект про мобілізацію дозволяє Кабміну вирішувати питання надання відстрочки працівникам НАБУ, а це корупціогенний фактор – висновок Антикоркомітету Верховної Ради

Комітет вказав, що норми законопроекту щодо бронювання детективів НАБУ для отримання ними відстрочки від призову надають Кабінету Міністрів можливість втручання у діяльність НАБУ.

Нацбанк зробив нові рекомендації щодо фінансового моніторингу PEPів

Фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP, - Нацбанк оновив рекомендації.

«Тільки Бог і сам Роман Ігнатов знають, чи отримував він громадянство РФ» — ВККС

Підтвердити або спростувати факт отримання головою ВККС громадянства РФ виявилося неможливим.

«Ви подаєте поганий сигнал судам, ви кажете, що в ДСА «все в порядку», але це не так»: як відбувся розгляд скарги РСУ на керівництво ДСА

Члени Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів врятували Максима Пампуру від неприємностей.

  1. В Україні

У Києві Повітрофлотський проспект перейменували на проспект Повітряних Сил

13:39, 8 лютого 2024
Відсьогодні в Києві з’явився проспект Повітряних сил України.
У Києві Повітрофлотський проспект перейменували на проспект Повітряних Сил
Фото з відритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 8 лютого, Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!», - повідомив він.

Раніше Кличко зазначав, що за нову назву Повітрофлотського проспекту виступали кияни, керівництво Генштабу та ГУР, а також самі військові та закликали депутатів Київради ухвалити відповідне рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці хочуть перейменувати Повітрофлотський проспект на честь Повітряних Сил ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Демидова
    Марія Демидова
    суддя Господарського суду Чернігівської області
  • Вікторія Хачатрян
    Вікторія Хачатрян
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ганна Бондаренко-Легких
    Ганна Бондаренко-Легких
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олександр Баранець
    Олександр Баранець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Сподарик
    Наталія Сподарик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду