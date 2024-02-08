У Києві Повітрофлотський проспект перейменували на проспект Повітряних Сил

Відсьогодні в Києві з’явився проспект Повітряних сил України.

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У четвер, 8 лютого, Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!», - повідомив він.

Раніше Кличко зазначав, що за нову назву Повітрофлотського проспекту виступали кияни, керівництво Генштабу та ГУР, а також самі військові та закликали депутатів Київради ухвалити відповідне рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці хочуть перейменувати Повітрофлотський проспект на честь Повітряних Сил ЗСУ.

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