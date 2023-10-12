У Києві хочуть перейменувати Повітрофлотський проспект

З проханням перейменувати Повітрофлотський проспект звернулись військові ЗСУ.

В столиці хочуть перейменувати Повітрофлотський проспект на честь Повітряних Сил ЗСУ.

«Командний та особовий склад повітряного командування «Центр», «Південь», «Схід» і «Захід» на пленарному засіданні Київської міської ради 5 жовтня звернулися до депутатів та київського міського голови Віталія Кличка, з проханням щодо перейменування проспекту Повітрофлотського на проспект Повітряних Сил Збройних Сил України», - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що військові звернулися до очільника столиці за дорученням командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Миколи Олещука.

Раніше ми писали, що петиція про перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Повітряних сил набрала потрібну кількість голосів.

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