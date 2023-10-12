НАБУ оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва, якого підозрюють в незаконному заволодінні аеропортом

Олексія Костусєва оголосили в розшук у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса».

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса». Про це йдеться на сайті НАБУ.

Як писала «Судово-юридична газета», наприкінці серпня НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном «Міжнародного аеропорту «Одеса» вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі понад 2,5 млрд грн.

Підозри отримали колишній мер Одеси, його заступник та ще троє фігурантів. За даними ЗМІ, йдеться про ексмера Одеси Олексія Костусєва, його ексзаступника, директору ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» Олексія Кочанова та двох одеських бізнесменів – Бориса Кауфмана та Алексу Боруховича (раніше Олександр Грановський). Останні є контролерами ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», яка володіє 75% ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Як встановило слідство, у 2011 році два відомих одеських бізнесмена організували схему заволодіння майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса». Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР), з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 млн грн.

Отримання згоди депутатів ОМР на створення товариства забезпечив тодішній міський голова, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Крім того посадовець вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.

«Важливо, що отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Ба більше 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі», — додали в НАБУ.

Крім того, за договором «інвестори» зобов’язувались внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Проте більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі.

В результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

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