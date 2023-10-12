НАБУ объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, подозреваемого в незаконном завладении аэропортом

Алексей Костусев объявлен в розыск по делу о незаконном завладении Международным аэропортом «Одесса».

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева по делу о незаконном завладении Международным аэропортом «Одесса». Об этом говорится на сайте НАБУ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в конце августа НАБУ и САП разоблачили преступную группу, завладевшую имуществом «Международного аэропорта «Одесса» стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн.

Подозрения получили бывший мэр Одессы, его заместитель и еще три фигуранта. По данным СМИ, речь идет об эксмере Одессы Алексее Костусеве, его эксзаместителе, директоре ООО «Одесса аэропорт Девелопмент» Алексее Кочанове и двух одесских бизнесменах – Борисе Кауфмане и Алексе Боруховиче (ранее Александр Грановский). Последние являются контролерами ООО «Одесса аэропорт Девелопмент», владеющей 75% ООО «Международный аэропорт «Одесса».

Как установило следствие, в 2011 году два известных одесских бизнесмена организовали схему завладения имуществом КП «Международный аэропорт Одесса». Для этого зарегистрировали ООО, которое должно было учредить совместное общество с Одесским городским советом (ОМР), с распределением долей 75% и 25% соответственно, с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта стоимостью около 118 млн. грн.

Получение согласия депутатов ОМР на создание общества обеспечил тогдашний городской голова, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того, чиновник совершил служебный подлог, предоставлявший подконтрольному ООО право образовывать совместное с ОМР общество в обход конкурса.

«Важно, что полученное в совместное пользование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе», — добавили в НАБУ.

Кроме того, по договору «инвесторы» обязывались внести уставный капитал в размере 355 млн грн, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Однако большая часть внесенных средств из-за действий участников схемы стала предметом залога и была заблокирована банком, то есть не подлежала использованию. Новый терминал был построен за кредит, взятый под залог имущественного комплекса аэропорта, а взлетно-посадочную полосу не начинали строить вообще.

В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.

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