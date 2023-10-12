Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Чувствуете? Выборами пахнет», – Денис Малюська анонсировал закупку, видео

Министр юстиции Денис Малюська, анонсируя закупку лапши, сделал неожиданное заявление.

Квалификационное оценивание некоторых судей перенесено на ноябрь

Общественному совету добропорядочности необходимо лучше подготовиться к собеседованиям.

Стало известно, кто претендует в Высший совет правосудия по квоте Президента

По состоянию на 12 октября на должность члена ВСП претендуют три человека, двое из которых также хотят стать судьями Конституционного Суда.

Высший совет правосудия с первой попытки не смог назначить председателя Службы судебной охраны

Против победителя конкурса на должность председателя Судебной охраны восстали коллеги, поэтому ВСП вернется к рассмотрению его кандидатуры 2 ноября.

Наталья Кузнецова рекомендована в состав Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать новых судей КСУ

Профессор Наталья Кузнецова была единственным кандидатом в состав Совещательной группы, оценивающей кандидатов в Конституционный Суд Украины.

  1. В Украине

НАБУ объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, подозреваемого в незаконном завладении аэропортом

15:46, 12 октября 2023
Алексей Костусев объявлен в розыск по делу о незаконном завладении Международным аэропортом «Одесса».
НАБУ объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, подозреваемого в незаконном завладении аэропортом
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева по делу о незаконном завладении Международным аэропортом «Одесса». Об этом говорится на сайте НАБУ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в конце августа НАБУ и САП разоблачили преступную группу, завладевшую имуществом «Международного аэропорта «Одесса» стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн.

Подозрения получили бывший мэр Одессы, его заместитель и еще три фигуранта. По данным СМИ, речь идет об эксмере Одессы Алексее Костусеве, его эксзаместителе, директоре ООО «Одесса аэропорт Девелопмент» Алексее Кочанове и двух одесских бизнесменах – Борисе Кауфмане и Алексе Боруховиче (ранее Александр Грановский). Последние являются контролерами ООО «Одесса аэропорт Девелопмент», владеющей 75% ООО «Международный аэропорт «Одесса».

Как установило следствие, в 2011 году два известных одесских бизнесмена организовали схему завладения имуществом КП «Международный аэропорт Одесса». Для этого зарегистрировали ООО, которое должно было учредить совместное общество с Одесским городским советом (ОМР), с распределением долей 75% и 25% соответственно, с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта стоимостью около 118 млн. грн.

Получение согласия депутатов ОМР на создание общества обеспечил тогдашний городской голова, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того, чиновник совершил служебный подлог, предоставлявший подконтрольному ООО право образовывать совместное с ОМР общество в обход конкурса.

«Важно, что полученное в совместное пользование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе», — добавили в НАБУ.

Кроме того, по договору «инвесторы» обязывались внести уставный капитал в размере 355 млн грн, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Однако большая часть внесенных средств из-за действий участников схемы стала предметом залога и была заблокирована банком, то есть не подлежала использованию. Новый терминал был построен за кредит, взятый под залог имущественного комплекса аэропорта, а взлетно-посадочную полосу не начинали строить вообще.

В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Верховного Суду України
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду