Обманул женщину, которая искала своего мужа-военного: будут судить заключенного

Злоумышленник, находясь в исправительной колонии, обманул женщину.

Во Львове направлен в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя Золочевского района Львовской области по факту мошенничества. Обвиняемый, находясь в исправительной колонии, завладел мошенническим способом денежными средствами жены военного, передает официальный сайт Львовской областной прокуратуры.

«Женщина разместила объявление в Фейсбуке о розыске мужчины, который длительное время не выходил на связь. Последний является действующим военнослужащим ВСУ и находится в зоне боевых действий. Фигурант, увидев данное объявление, написал потерпевшей и заверил, что может предоставить возможность разговора с ним», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что за такую услугу потерпевшая перечислила на указанный обвиняемым номер мобильного телефона средства.

Ранее сообщалось, что в Киеве «накрыли» масштабный call-центр мошенников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.