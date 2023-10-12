Ошукав жінку, яка шукала свого чоловіка-військового: судитимуть ув’язненого

Зловмисник, перебуваючи у виправній колонії, ошукав жінку.

У Львові скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 51-річного мешканця Золочівського району Львівської області за фактом шахрайства. Обвинувачений, перебуваючи у виправній колонії, заволодів шахрайським способом грошовими коштами дружини військового, передає офіційний сайт Львівської обласної прокуратури.

«Жінка розмістила оголошення у Фейсбук про розшук чоловіка, який тривалий час не виходив на зв'язок. Останній є діючим військовослужбовцем ЗСУ та перебуває в зоні проведення бойових дій. Фігурант, побачивши дане оголошення, написав потерпілій і запевнив, що може надати можливість розмови з ним», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що за таку послугу потерпіла перерахувала на вказаний обвинуваченим номер мобільного телефону кошти.

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