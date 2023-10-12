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Стало відомо, хто претендує до Вищої ради правосуддя за квотою Президента

Станом на 12 жовтня на посаду члена ВРП претендують троє осіб, двоє з яких також хочуть стати суддями Конституційного Суду.

Вища рада правосуддя з першої спроби не змогла призначити голову Служби судової охорони

Проти переможця конкурсу на посаду голови Судової охорони повстали колеги, відтак ВРП повернеться до розгляду його кандидатури 2 листопада.

Наталію Кузнєцову рекомендовано до складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових суддів КСУ

Професор Наталія Кузнєцова була єдиним кандидатом до складу Дорадчої групи, що буде оцінювати кандидатів у Конституційний Суд України.

В Офісі Президента назвали першочерговим запуск суду щодо захисту прав інвесторів і розгляду спорів із нерезидентами

Йдеться про запуск двох нових вищих спеціалізованих судів: Вищого адміністративного суду, який розглядатиме спори, однією зі сторін у яких є центральний орган влади, і Вищого спеціалізованого суду, мандатом якого був би розгляд спорів, у яких стороною є нерезиденти та іноземний капітал.

НАЗК відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій 10 грудня 2023 року

Реєстр декларацій відкриють для громадськості 10 грудня з урахуванням безпекових заходів.

  1. В Україні

Європол допоможе розслідувати воєнні злочини росії проти України

16:15, 12 жовтня 2023
Агентство Європол долучилося до спільної слідчої групи щодо тяжких міжнародних злочинів, скоєних в Україні.
Європол допоможе розслідувати воєнні злочини росії проти України
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Агентство Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів, відоме як Європол, вступило до спільної слідчої групи для розслідування серйозних міжнародних злочинів, які вчинені на території України. Про це йдеться на офіційному веб-сайті Європолу, пише Мінреінтеграції.

Угоду про співпрацю підписали генеральні прокурори семи країн-учасниць JIT разом із виконавчою директоркою Європолу Катрін Де Болле під час проведення 17-го засідання Консультативного форуму генеральних прокурорів Євроюсту.

Європол надаватиме важливу аналітичну та криміналістичну підтримку членам JIT, а також приєднуватиметься до процесу збору та аналізу інформації, яка була законно зібрана з відкритих джерел, таких як соціальні мережі, телевізійне та радіомовлення.

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