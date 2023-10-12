Європол допоможе розслідувати воєнні злочини росії проти України

Агентство Європол долучилося до спільної слідчої групи щодо тяжких міжнародних злочинів, скоєних в Україні.

Агентство Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів, відоме як Європол, вступило до спільної слідчої групи для розслідування серйозних міжнародних злочинів, які вчинені на території України. Про це йдеться на офіційному веб-сайті Європолу, пише Мінреінтеграції.

Угоду про співпрацю підписали генеральні прокурори семи країн-учасниць JIT разом із виконавчою директоркою Європолу Катрін Де Болле під час проведення 17-го засідання Консультативного форуму генеральних прокурорів Євроюсту.

Європол надаватиме важливу аналітичну та криміналістичну підтримку членам JIT, а також приєднуватиметься до процесу збору та аналізу інформації, яка була законно зібрана з відкритих джерел, таких як соціальні мережі, телевізійне та радіомовлення.

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