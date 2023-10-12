Европол поможет расследовать военные преступления россии против Украины

Агентство Европол присоединилось к совместной следственной группе по тяжким международным преступлениям, совершенным в Украине.

Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов, известное как Европол, вступило в совместную следственную группу для расследования серьезных международных преступлений, совершенных на территории Украины. Об этом говорится на официальном веб-сайте Европола, пишет Минреинтеграции.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральные прокуроры семи стран-участниц JIT вместе с исполнительным директором Европола Катрин Де Болле во время проведения 17-го заседания Консультативного форума генеральных прокуроров Евроюста.

Европол будет предоставлять важную аналитическую и криминалистическую поддержку членам JIT, а также присоединяться к процессу сбора и анализа информации, которая была законно собрана из открытых источников, таких как социальные сети, телевизионное и радиовещание.

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