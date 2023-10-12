Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Стало відомо, хто претендує до Вищої ради правосуддя за квотою Президента

Станом на 12 жовтня на посаду члена ВРП претендують троє осіб, двоє з яких також хочуть стати суддями Конституційного Суду.

Вища рада правосуддя з першої спроби не змогла призначити голову Служби судової охорони

Проти переможця конкурсу на посаду голови Судової охорони повстали колеги, відтак ВРП повернеться до розгляду його кандидатури 2 листопада.

Наталію Кузнєцову рекомендовано до складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових суддів КСУ

Професор Наталія Кузнєцова була єдиним кандидатом до складу Дорадчої групи, що буде оцінювати кандидатів у Конституційний Суд України.

В Офісі Президента назвали першочерговим запуск суду щодо захисту прав інвесторів і розгляду спорів із нерезидентами

Йдеться про запуск двох нових вищих спеціалізованих судів: Вищого адміністративного суду, який розглядатиме спори, однією зі сторін у яких є центральний орган влади, і Вищого спеціалізованого суду, мандатом якого був би розгляд спорів, у яких стороною є нерезиденти та іноземний капітал.

НАЗК відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій 10 грудня 2023 року

Реєстр декларацій відкриють для громадськості 10 грудня з урахуванням безпекових заходів.

  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд визначив, за яких умов роботодавець може звільнити працівника через неможливість забезпечити його роботою внаслідок бойових дій

15:41, 12 жовтня 2023
ВС зазначив, що введення воєнного стану автоматично не означає знищення (відсутність) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій.
Верховний Суд визначив, за яких умов роботодавець може звільнити працівника через неможливість забезпечити його роботою внаслідок бойових дій
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Верховний Суд пояснив, за яких умов роботодавець може звільнити працівника через неможливість забезпечити його роботою внаслідок бойових дій. 

Зазначається, що роботодавець може звільнити працівника за своєю ініціативою, якщо не може забезпечити його роботою, що безпосередньо пов’язано з повним знищенням виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або його майна внаслідок бойових дій. Таке знищення чи відсутність умов має бути безпосереднім наслідком бойових дій. Такого висновку дійшов Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду в постанові від 27 вересня 2023 року.

У справі, яку переглянув Верховний Суд, позивачку звільнили з роботи в дитячому таборі в м. Одесі на підставі п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗпП України. Суд першої інстанції, з рішенням якого погодився апеляційний суд, задовольнив позов про поновлення її на роботі.

Верховний Суд залишив без змін судові рішення судів попередніх інстанцій, зробивши такі правові висновки.

Трудовий договір з ініціативи роботодавця може бути розірваний у випадках неможливості забезпечити працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку зі знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних і технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. Розірвати договір відповідно до пунктів 4 і 6 ч. 1 ст. 41 КЗпП України можна, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу (ч. 4 ст. 41 цього Кодексу). Порядок вивільнення працівника, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗпП України, визначений ч. 7 ст. 49-2 цього Кодексу.

Заперечуючи проти позову, відповідач вказував на неможливість здійснення діяльності у зв’язку з воєнним станом і тимчасовим перебуванням військовослужбовців на узбережжі.

Верховний Суд зазначив, що введення воєнного стану автоматично не означає знищення (відсутність) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. При цьому Суд зауважив, що п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗпП України не містить умов, за якими трудовий договір може бути розірваний з ініціативи роботодавця у зв’язку з нерентабельністю внаслідок того, що установа фактично не працює, чи неможливістю роботодавця організувати безпеку працівникам тощо.

Оскільки дитячий табір розташований на території, де не відбуваються бойові дії (м. Одеса), неможливість забезпечити позивачку роботою, визначену трудовим договором, не була пов’язана з відсутністю виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. Саме собою введення воєнного стану в країні та обставини, пов’язані з тим, що фактично дитячий табір не працює, не є підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗпП України.

Ознайомитись з постановою Верховного Суду у справі № 523/11673/22 (провадження № 61-5654св23) можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України