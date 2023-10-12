Рівненський окружний адміністративний суд повідомив про критичну ситуацію з навантаженням

Незважаючи на численні звернення голови Рівненського ОАС до ДСА та Вищої ради правосуддя, питання збільшення штату суддів та працівників апарату суду вирішено не було.

Джерело фото: Рівненський окружний адміністративний суд

У 2017 році було змінено підсудність спорів щодо соціального захисту громадян. У результаті проведених законодавчих змін, в окружних судах різко зросла кількість справ, питому вагу з яких стали займати пенсійні спори, при цьому не збільшено кількість суддів та працівників апарату суду, що працюють у відповідному суді. Про це повідомляє пресслужба Рівненського окружного адміністративного суду.

Так зокрема, до Рівненського окружного адміністративного суду (РОАС) протягом 2016 року надійшло 3369 справ та матеріалів; протягом:

2017 року – 3074 справ та матеріалів;

2018 року – 3816 справ та матеріалів;

2019 року - 6365 справ та матеріалів;

2020 року -10894справ та матеріалів;

2021 року – 20709 справ та матеріалів;

2022 року – 60559 справ та матеріалів;

2023 (січень-вересень) – 75133 справ та матеріалів.

Так, середньомісячне навантаження на одного суддю Рівненського окружного адміністративного суду за період січень – вересень 2023 року складає 673 справ і матеріалів на місяць, що перевищує середній показник, по апеляційному округу більше ніж в 10 разів.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Ради суддів України, Рівненський окружний адміністративний суд займає перше місце серед окружних судів по надходженню справ і матеріалів за І півріччя 2023 року. Зокрема, така ситуація склалася і у 2022 році також. Чисельність суддів з повноваженнями – 13, тобто 13 суддів на всю область, в той час, як за нормативами з такою кількість справ у суді повинно працювати 297 суддів, тобто, один суддя працює за 22 суддів.

Протягом двох років поспіль у суді має місце вкрай критичне навантаження на суддів та працівників апарату суду – найбільше в Україні.

При цьому, штатний розпис РОАС фактично змінено не було. Зокрема за штатом в суді визначено 17 посад суддів та 63 посади працівників апарату. Разом з тим, з 17 суддів здійснюють правосуддя лише 14, так як у суддів Гломба Ю.О. та Сало А.Б. закінчились повноваження, а суддя Жуковська Л.А. перебуває у соціальній відпустці по догляду за дитиною.

З огляду на наведені факти, звертаємо увагу на те, що рівень навантаження на суддю є одним із основних факторів, які впливають на якість судочинства та є критерієм оцінки роботи суду відповідно до методичного посібника «Застосування Системи оцінювання роботи суду», затвердженого рішенням Ради суддів України

Однак, не дивлячись на неодноразові звернення голови Рівненського окружного адміністративного суду до Державної судової адміністрації та Вищої ради правосуддя, питання збільшення штату суддів та працівників апарату суду вирішено не було.

Судді та працівники апарату суду змушені працювати поза межами робочого часу, а також у вихідні й неробочі дні.

За таких умов, учасники судового процесу відчувають негативні наслідки надмірного навантаження у виді тривалого розгляду справ, невчасного виготовлення судових рішень, виконавчих листів тощо.

Такі обставини негативно впливає як на учасників процесу так і на працівників суду. Разом з тим, суддями Рівненського окружного адміністративного суду та працівниками апарату суду вживаються всі можливі заходи для своєчасного та якісного розгляду усіх справ та матеріалів, які надійшли на розгляд суду, реєстрації вхідної кореспонденції, виготовлення виконавчих листів у справах тощо.

За наведених обставин, просимо всіх учасників процесу з розумінням поставитись до ситуації, яка склалася.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.