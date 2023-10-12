У Києві суд покарав чоловіка, який пограбував 11-річного хлопчика

Святошинським районним судом міста Києва оголошено обвинувальний вирок чоловіку за фактом відкритого викрадення майна малолітньої дитини.
Як повідомила Київська міська прокуратура, 38-річний раніше судимий чоловік, перебуваючи на території Святошинського району столиці, вчинив напад на 11-річного хлопчика.
«Зловмисник зірвав з дитини сумку, в якій знаходився телефон та особисті речі хлопчика, після чого втік», - сказано у повідомленні.
За результатами судового розгляду Святошинським районним судом міста Києва підтримано позицію прокурора та засуджено зловмисника до 8 років позбавлення волі.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Раніше ми писали, що у Києві чоловік викрав шкільний рюкзак у 9-річної дитини.
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