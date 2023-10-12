У Києві суд покарав чоловіка, який пограбував 11-річного хлопчика

Зловмисник зірвав з дитини сумку, в якій знаходився телефон та особисті речі хлопчика, після чого втік.

Святошинським районним судом міста Києва оголошено обвинувальний вирок чоловіку за фактом відкритого викрадення майна малолітньої дитини.

Як повідомила Київська міська прокуратура, 38-річний раніше судимий чоловік, перебуваючи на території Святошинського району столиці, вчинив напад на 11-річного хлопчика.

«Зловмисник зірвав з дитини сумку, в якій знаходився телефон та особисті речі хлопчика, після чого втік», - сказано у повідомленні.

За результатами судового розгляду Святошинським районним судом міста Києва підтримано позицію прокурора та засуджено зловмисника до 8 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Раніше ми писали, що у Києві чоловік викрав шкільний рюкзак у 9-річної дитини.

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