Галущенко пообіцяв, що відключення світла взимку не будуть тривалими

За словами міністра, зараз проводяться тренування для підготовки «до будь-яких рішень».

У разі ударів рф по об'єктах енергосистеми України у цей осінньо-зимовий період у 2023-24 роках у країні можливі відключення світла. Однак таке знеструмлення не буде тривалим. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що зараз спрогнозувати рівень та масштаб ворожих атак, а також їхній вплив на енергосистему України досить складно.

«Будемо по ходу реагувати і приймати рішення», - сказав глава Міненерго.

За словами міністра, зараз проводяться тренування для підготовки «до будь-яких рішень».

«Безумовно, якщо будуть масовані удари, дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі - можливі блекаути. Але ми готуємо все для того, щоб вони мали... вони і будуть мати короткочасний характер, і для того, щоб максимально швидко відновлювати», - наголосив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.