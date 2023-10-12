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  1. В Україні

Чи зупиняється перебіг строків для формування податкового кредиту на період воєнного стану

20:57, 12 жовтня 2023
Податківці зазначили, що відновлення перебігу строку давності почалося з 1 серпня 2023 року.
Чи зупиняється перебіг строків для формування податкового кредиту на період воєнного стану
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Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснює, чи зупиняється перебіг строків для формування податкового кредиту на період воєнного стану. 

Нагадують, що 1 серпня 2023 набрав чинності Закон № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу  та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» та інформує, що відповідно до пункту 102.9 статті 102 Податкового кодексу  (далі - Кодекс) на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених цим Кодексом, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Це положення зупиняло у тому числі перебіг строків і для формування податкового кредиту.

Пункт 102.9 статті 102 Кодексу та підпункт 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, що встановлював окремі особливості зупинення перебігу строків, діяли до 01.08.2023.

Тому перебіг строків для формування податкового кредиту, визначених пунктом 198.6 статті 198 Кодексу (365 календарних днів з дати складання податкової накладної) відновлюється з 01.08.2023.

Таким чином, строк на включення до податкового кредиту сум ПДВ (за зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними, у тому числі складеними до введення воєнного стану на території України), встановлений пунктом 198.6 статті 198 та пунктом 80 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, починаючи з 01.08.2023 продовжується на ту кількість днів, протягом яких платник податку мав право на включення сум ПДВ до податкового кредиту, які припадають на період починаючи з дати введення воєнного стану на території України і до 01.08.2023 (прим 1).

Приклад: сума ПДВ, зазначена у податковій накладній з датою складання 01.02.2022 та зареєстрована в ЄРПН, може бути включена покупцем до складу податкового кредиту не пізніше 08.07.2024, тобто, у податковій звітності за липень 2024 року.

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