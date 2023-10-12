Вступ України до ЄС: які рекомендації вже виконі

Україна вже виконала ряд рекомендацій Єврокомісії та продемонструвала рішучість у трансформації за європейськими стандартами.

Україна вже здійснила ряд важливих кроків на шляху до вступу до Європейського Союзу, виконуючи рекомендації Єврокомісії та демонструючи свою рішучість та згуртованість у виконанні необхідних реформ, – повідомляє Міністерство юстиції України.

Ось деякі із ключових досягнень України на шляху до європейської інтеграції:

Судова реформа: Україна відновила роботу Вищої ради юстиції та успішно сформувала склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Це крок до покращення незалежності судової системи.

Свобода ЗМІ: Зазначається, що «ухвалено закон «Про ЗМІ», внесено зміни до закону «Про рекламу» відповідно до рекомендацій Єврокомісії».

Реформа Конституційного Суду: «Підготовлена законодавча база для реформи Конституційного Суду і прозорого та професійного відбору суддів», – йдеться у повідомленні.

Боротьба з корупцією: Україна призначила керівників Вищого антикорупційного суду, Агентства з розшуку та менеджменту активів та Національного антикорупційного бюро. Це свідчить про рішучість країни боротися з корупцією на всіх рівнях влади.

Прозорість майна держслужбовців: Відновлено електронне декларування майна державних службовців, що сприятиме боротьбі з незаконним збагаченням та корупцією.

Запобігання корупції: 24 березня 2023 року, Група держав проти корупції (GRECO) визнала значний прогрес України у запобіганні корупції.

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