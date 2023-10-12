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«Відчуваєте? Виборами пахне», – Денис Малюська анонсував закупівлю, відео

Міністр юстиції Денис Малюська, анонсуючи закупівлю локшини, зробив несподівану заяву.

Кваліфікаційне оцінювання деяких суддів перенесено на листопад

Громадській раді доброчесності необхідно краще підготуватися до співбесід

Стало відомо, хто претендує до Вищої ради правосуддя за квотою Президента

Станом на 12 жовтня на посаду члена ВРП претендують троє осіб, двоє з яких також хочуть стати суддями Конституційного Суду.

Вища рада правосуддя з першої спроби не змогла призначити голову Служби судової охорони

Проти переможця конкурсу на посаду голови Судової охорони повстали колеги, відтак ВРП повернеться до розгляду його кандидатури 2 листопада.

Наталію Кузнєцову рекомендовано до складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових суддів КСУ

Професор Наталія Кузнєцова була єдиним кандидатом до складу Дорадчої групи, що буде оцінювати кандидатів у Конституційний Суд України.

  1. В Україні

Вступ України до ЄС: які рекомендації вже виконі

20:33, 12 жовтня 2023
Україна вже виконала ряд рекомендацій Єврокомісії та продемонструвала рішучість у трансформації за європейськими стандартами.
Вступ України до ЄС: які рекомендації вже виконі
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Україна вже здійснила ряд важливих кроків на шляху до вступу до Європейського Союзу, виконуючи рекомендації Єврокомісії та демонструючи свою рішучість та згуртованість у виконанні необхідних реформ, – повідомляє Міністерство юстиції України.

Ось деякі із ключових досягнень України на шляху до європейської інтеграції:

Судова реформа: Україна відновила роботу Вищої ради юстиції та успішно сформувала склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Це крок до покращення незалежності судової системи.

Свобода ЗМІ: Зазначається, що  «ухвалено закон «Про ЗМІ», внесено зміни до закону «Про рекламу» відповідно до рекомендацій Єврокомісії».

Реформа Конституційного Суду: «Підготовлена законодавча база для реформи Конституційного Суду і прозорого та професійного відбору суддів», – йдеться у повідомленні.

Боротьба з корупцією: Україна призначила керівників Вищого антикорупційного суду, Агентства з розшуку та менеджменту активів та Національного антикорупційного бюро. Це свідчить про рішучість країни боротися з корупцією на всіх рівнях влади.

Прозорість майна держслужбовців: Відновлено електронне декларування майна державних службовців, що сприятиме боротьбі з незаконним збагаченням та корупцією.

Запобігання корупції: 24 березня 2023 року, Група держав проти корупції (GRECO) визнала значний прогрес України у запобіганні корупції.

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