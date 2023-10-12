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Військовим, які катували чоловіків у тернопільському військкоматі, повідомили про підозру

15:05, 12 жовтня 2023
Правоохоронці також готують клопотання про обрання запобіжних заходів підозрюваним та відсторонення їх від займаних посад.
Військовим, які катували чоловіків у тернопільському військкоматі, повідомили про підозру
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Командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у катуванні. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Правоохоронці встановили, що близько 22:00 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів.

«Побачивши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК.

Згодом його та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках», - сказано у повідомленні.

Також було встановлено, що побиттю передував конфлікт потерпілих із черговим військкомату.

«Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння чоловіки, за словами свідків, намагалися побити чергового та забрати у нього зброю. Заяву про побиття черговий скерував до поліції.

Працівники ДБР розпочали розслідування інциденту після звернення на «гарячу» лінію Теруправління ДБР у Львові», - додають у Бюро.

11 жовтня командиру відділу охорони та солдату гранатометнику повідомлено про підозру у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України).

Крім того, солдату-гранатометнику також повідомлено про підозру у незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів підозрюваним та відсторонення їх від займаних посад.

Раніше ми писали, що за фактом побиття двох військовозобов’заних у Тернополі розпочато кримінальне провадження – ОГП.

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