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  1. В Україні

180 млн гривень на реалізації дизельного палива: судитимуть експосадовця Держагентства резерву України

20:11, 12 жовтня 2023
Скеровано до суду справу щодо завдання понад 180 млн гривень збитків на реалізації дизельного палива.
180 млн гривень на реалізації дизельного палива: судитимуть експосадовця Держагентства резерву України
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Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вніс обвинувальний акт до суду у справі колишнього виконувача обов'язків Голови Державного агентства резерву України та ще трьох осіб, які, за звинуваченням, у 2021 році зловживали своїм службовим становищем. Вони використовували підроблений звіт про оцінку майна, а результатом цих дій була реалізація 18 тисяч тонн дизельного палива за завідомо заниженою ціною, що призвело до збитків на суму 180 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба САП.

Досудове розслідування встановило, що аукціонний комітет Державного агентства резерву України затвердив лоти для реалізації матеріальних цінностей, включаючи дизельне паливо обсягом 18 тисяч тонн. Відповідно до слідчого звіту, керівництво агентства спільно з іншими особами змовлялося та спрямовувало дії на реалізацію цього палива за надзвичайно низькою ціною.

На аукціоні переможцем оголосили учасника, який запропонував 214 мільйонів гривень за вказану кількість палива. Однак, експертні дослідження встановили, що це паливо мало значно вищу ринкову вартість, що перевищувала 180 мільйонів гривень.

Дії підозрюваних кваліфікуються як порушення чимало статей Кримінального кодексу України, включаючи зловживання владою та злочини, пов'язані із підробкою та незаконним збагаченням. Спеціалізована антикорупційна прокуратура веде ретельне слідство, а співпраця з Національним антикорупційним бюро дозволила зібрати достатньо доказів для подання обвинувачення.

Важливо відзначити, що колишньому керівнику Державного агентства резерву України було пред'явлено обвинувачення Державному бюро розслідувань восени 2022 року, після чого справа була передана до САП для подальшого розгляду.

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