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У Вінниці новий очільник обласної поліції: Іван Вигівський представив Юрія Пархоменка

14:54, 12 жовтня 2023
Попередній очільник поліції області Іван Іщенко відтепер очолюватиме поліцію Чернігівської області.
У Вінниці новий очільник обласної поліції: Іван Вигівський представив Юрія Пархоменка
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У четвер, 12 жовтня, Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу поліції Вінниччини нового начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області – полковника поліції Юрія Пархоменка.

Юрій Пархоменко почав службу в органах внутрішніх справ з посади слідчого міського відділу УМВС в Сумській області у 2003 році, потім керував відділенням боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. Займав керівні посади в підрозділах УБОЗ, внутрішньої безпеки в Сумській та Київській областях. Обіймав посаду заступника начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України. На початку повномасштабного вторгнення очолив Департамент міграційної поліції Національної поліції України.

Попередній очільник поліції області Іван Іщенко відтепер очолюватиме поліцію Чернігівської області, повідомив Іван Вигівський.

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