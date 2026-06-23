Після виїзду з тимчасово окупованих територій можна втратити пенсію — без обов’язкової ідентифікації виплат не буде

У 2026 році Пенсійний фонд України продовжує дію механізму обов’язкової фізичної ідентифікації для окремих категорій отримувачів пенсій та страхових виплат.

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Пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій, перебувають за кордоном або проживають на ТОТ, ризикують зіткнутися з призупиненням виплат у разі непроходження обов’язкової ідентифікації. Пенсійний фонд України нагадує, що для окремих категорій громадян діє вимога щорічного підтвердження особи, а її невиконання може стати підставою для тимчасового зупинення пенсії. Водночас право на виплати не втрачається — після проходження процедури пенсію можна поновити разом із нарахованою заборгованістю. Розповідаємо, кого стосується ідентифікація, як її пройти та що робити, якщо виплати вже припинили.

Кого стосується обов’язкова ідентифікація

Йдеться насамперед про громадян, які перебувають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них під час окупації. У разі непроходження ідентифікації у встановлені строки виплати можуть бути призупинені, однак їх можна поновити після виконання визначених процедур.

Пенсійний фонд наголошує: вимога проходження щорічної ідентифікації стосується не всіх пенсіонерів, а лише окремих категорій отримувачів: осіб, які постійно або тимчасово проживають за межами України; громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях; осіб, які під час окупації виїхали на підконтрольну Україні територію; отримувачів пенсійних або страхових виплат, щодо яких необхідно підтвердити особу або факт перебування в живих.

Мета процедури - підтвердження, що виплати отримує саме особа, якій вони призначені, а також запобігання шахрайству та дублюванню соціальних виплат.

Як працює механізм у 2026 році

Загальний підхід у 2026 році залишився незмінним: пенсійні виплати здійснюються за умови щорічного проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня. У разі невиконання цієї вимоги виплата може бути тимчасово призупинена. Водночас після проходження ідентифікації нарахування поновлюються, як правило, з дати зупинення, включно з заборгованістю.

Окрім ідентифікації, для окремих категорій громадян (зокрема з ТОТ) діє додаткова вимога – необхідно подати повідомлення про неотримання пенсії від російської федерації.

Способи проходження ідентифікації

Пенсійний фонд передбачив декілька варіантів підтвердження особи, щоб процедура була доступною навіть у складних життєвих обставинах.

Онлайн через «Дія.Підпис»

Найшвидший спосіб — авторизація в особистому кабінеті ПФУ із використанням кваліфікованого електронного підпису або «Дія.Підпис». Після входу користувач проходить автоматизовану перевірку.

Відеоідентифікація

Пенсіонер може подати заявку на відеоконференцію з працівником ПФУ. Під час сеансу необхідно: пред’явити паспорт або інший документ; відповісти на уточнюючі питання; підтвердити актуальні персональні дані.

Особисте звернення

Класичний спосіб — відвідування сервісного центру ПФУ або уповноваженого банку. Процедура проводиться за наявності документа, що посвідчує особу.

Для осіб за кордоном

Громадяни можуть звернутися до консульських установ України для отримання документа про підтвердження перебування в живих. Далі цей документ разом із заявою надсилається до ПФУ або подається через електронні сервіси.

Що відбувається у разі пропуску ідентифікації

У разі непроходження ідентифікації у встановлений строк Пенсійний фонд має право тимчасово призупинити виплати. Однак це не означає втрату права на пенсію. Після проходження процедури: виплати поновлюються; нараховується сума за весь період затримки; пенсійна справа відновлюється без необхідності нового призначення виплат.

Фактично, ідентифікація є технічною умовою безперервності виплат, а не підставою для їх скасування.

Як поновити виплати після зупинення

Якщо виплати були призупинені, алгоритм дій виглядає так: пройти фізичну ідентифікацію будь-яким доступним способом; подати заяву про поновлення виплат (за потреби); підтвердити відсутність отримання пенсії від іншої держави (для окремих категорій); дочекатися автоматичного відновлення нарахувань. У більшості випадків після успішної ідентифікації виплати відновлюються без додаткових звернень.

Що змінюється для громадян: було/стало

БУЛО - відсутність єдиного чіткого щорічного механізму підтвердження особи для всіх категорій; обмежена кількість способів ідентифікації; складні процедури для громадян за кордоном; нерідко тривале відновлення виплат після їх зупинення. СТАЛО - запроваджено системну щорічну ідентифікацію до 31 грудня; розширено онлайн-інструменти (Дія.Підпис, відеозв’язок);

передбачено альтернативні механізми для осіб за кордоном; виплати після ідентифікації поновлюються автоматично з компенсацією за період затримки; посилено контроль за отриманням подвійних соціальних виплат.

Таким чином, можемо зазначити, що запроваджений у 2026 році механізм обов’язкової щорічної ідентифікації для окремих категорій пенсіонерів фактично став одним із ключових інструментів контролю за виплатою державних пенсій в умовах воєнного стану, переміщення населення та втрати доступу до частини територій України.

З одного боку, держава посилює верифікацію отримувачів виплат, що пояснюється необхідністю мінімізувати ризики шахрайства, дублювання пенсійних справ і виплат особам, які фактично не мають на них права або вже перебувають під юрисдикцією іншої держави. У цьому контексті щорічне підтвердження особи виглядає як логічний крок у напрямку цифровізації та впорядкування соціальних витрат.

З іншого боку, для самих громадян - особливо для людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій або перебувають за кордоном - нові вимоги залишаються додатковим адміністративним бар’єром. Попри розширення онлайн-інструментів і можливість відеоідентифікації, на практиці процедура може викликати труднощі у найбільш вразливих категорій пенсіонерів: людей похилого віку, осіб без доступу до цифрових сервісів або тих, хто не має стабільного зв’язку з українськими установами.

Водночас важливо, що законодавець не позбавляє права на пенсію остаточно у разі пропуску ідентифікації. Йдеться лише про тимчасове призупинення виплат, які можуть бути повністю поновлені після проходження процедури. Це дозволяє зберегти баланс між фіскальною дисципліною держави та соціальними гарантіями громадян.

Таким чином, модель 2026 року можна охарактеризувати як перехідну: держава поступово рухається до більш жорсткої системи контролю та цифрової верифікації, одночасно намагаючись зберегти доступність сервісів для найбільш уразливих груп населення. Подальший розвиток цієї системи, ймовірно, залежатиме від того, наскільки ефективно вдасться поєднати контроль за виплатами з реальними можливостями громадян виконувати встановлені вимоги без ризику втрати соціального захисту.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, як підтвердити роки роботи за кордоном та отримати право на пенсію.

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