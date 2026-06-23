После выезда из временно окупированных территорий можна потерять пенсию — без обязательной идентификации выплат не будет

В 2026 году Пенсионный фонд Украины продолжает действие механизма обязательной физической идентификации для отдельных категорий получателей пенсий и страховых выплат.

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Выехавшие с временно оккупированных территорий пенсионеры находятся за границей или проживают на ВТО, рискуют столкнуться с приостановкой выплат в случае непрохождения обязательной идентификации. Пенсионный фонд Украины напоминает, что для отдельных категорий граждан действует требование ежегодного подтверждения личности, а его невыполнение может стать основанием для временной остановки пенсии. В то же время, право на выплаты не теряется — после прохождения процедуры пенсию можно возобновить вместе с начисленной задолженностью. Рассказываем, кого касается идентификация, как ее пройти и что делать, если выплаты уже прекращены.

Кого касается обязательная идентификация

Речь идет, прежде всего, о гражданах, находящихся за границей, на временно оккупированных территориях или выехавших из них во время оккупации. При непрохождении идентификации в установленные сроки выплаты могут быть приостановлены, однако их можно возобновить после выполнения определенных процедур.

Пенсионный фонд отмечает: требование прохождения ежегодной идентификации касается не всех пенсионеров, а только отдельных категорий получателей: лиц, постоянно или временно проживающих за пределами Украины; граждан, находящихся на временно оккупированных территориях; лиц, во время оккупации выехавших на подконтрольную Украине территорию; получателей пенсионных или страховых выплат, по которым необходимо подтвердить личность или факт пребывания в живых.

Цель процедуры – подтверждение, что выплаты получает именно лицо, которому они назначены, а также предотвращение мошенничества и дублирование социальных выплат.

Как работает механизм в 2026 году

Общий подход в 2026 году остался неизменным: пенсионные выплаты производятся при условии ежегодного прохождения физической идентификации до 31 декабря. В случае невыполнения этого требования выплата может быть временно приостановлена. В то же время после прохождения идентификации начисления возобновляются, как правило, с даты остановки, включая задолженность.

Кроме идентификации, для отдельных категорий граждан (в частности с ТОТ) действует дополнительное требование – необходимо подать уведомление о неполучении пенсии от российской федерации.

Способы прохождения идентификации

Пенсионный фонд предусмотрел несколько вариантов подтверждения личности, чтобы процедура была доступна даже в сложных жизненных обстоятельствах.

Онлайн через «Дия.Подпись»

Самый быстрый способ – авторизация в личном кабинете ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи или «Действие. Подпись». После входа пользователь проходит автоматизированную проверку.

Видеоидентификация

Пенсионер может подать заявку на видеоконференцию с работником ПФУ. Во время сеанса необходимо: предъявить паспорт или другой документ; ответить на уточняющие вопросы; подтвердить актуальные персональные данные.

Личное обращение

Классический способ – посещение сервисного центра ПФУ или уполномоченного банка. Процедура проводится при наличии документа, удостоверяющего личность.

Для лиц за границей

Граждане могут обратиться в консульские учреждения Украины для получения документа о подтверждении пребывания в живых. Далее этот документ вместе с заявлением направляется в ПФУ или подается через электронные сервисы.

Что происходит в случае пропуска идентификации

В случае непрохождения идентификации в установленный срок, Пенсионный фонд имеет право временно приостановить выплаты. Однако это не означает утрату права на пенсию. После прохождения процедуры: выплаты возобновляются; начисляется сумма за весь период задержки; пенсионное дело возобновляется без необходимости нового назначения выплат.

Фактически идентификация является техническим условием непрерывности выплат, а не основанием для их отмены.

Как восстановить выплаты после остановки

Если выплаты были приостановлены, алгоритм действий выглядит следующим образом: пройти физическую идентификацию любым доступным способом; подать заявление о возобновлении выплат (при необходимости); подтвердить отсутствие получения пенсии от другого государства (для отдельных категорий); дождаться автоматического возобновления начислений. В большинстве случаев после успешной идентификации выплаты возобновляются без дополнительных обращений.

Что меняется для граждан: было/стало

БЫЛО – отсутствие единого четкого ежегодного механизма подтверждения личности для всех категорий; ограниченное количество способов идентификации; сложные процедуры для граждан за границей; нередко длительное возобновление выплат после их остановки. СТАЛО - введена системная ежегодная идентификация до 31 декабря; расширены онлайн-инструменты (Дия. Подпись, видеосвязь);

предусмотрены альтернативные механизмы для лиц за границей; выплаты после идентификации возобновляются автоматически с компенсацией за период задержки; усилен контроль за получением двойных социальных выплат.

Таким образом, можно отметить, что введенный в 2026 году механизм обязательной ежегодной идентификации для отдельных категорий пенсионеров фактически стал одним из ключевых инструментов контроля за выплатой государственных пенсий в условиях военного положения, перемещения населения и потери доступа к части территорий Украины.

С одной стороны, государство усиливает верификацию получателей выплат, что объясняется необходимостью минимизировать риски мошенничества, дублирования пенсионных дел и выплат лицам, фактически не имеющим на них права или уже находящимся под юрисдикцией другого государства. В этом контексте ежегодное подтверждение личности выглядит как логический шаг в направлении цифровизации и упорядочения социальных расходов.

С другой стороны, для самих граждан – особенно для людей, выехавших с временно оккупированных территорий или находящихся за границей – новые требования остаются дополнительным административным барьером. Несмотря на расширение онлайн-инструментов и возможность видеоидентификации, на практике процедура может вызвать трудности у наиболее уязвимых категорий пенсионеров: пожилых людей, лиц без доступа к цифровым сервисам или тех, кто не имеет стабильной связи с украинскими учреждениями.

В то же время важно, что законодатель не лишает права на пенсию до конца в случае пропуска идентификации. Речь идет только о временном приостановлении выплат, которые могут быть полностью восстановлены после прохождения процедуры. Это позволяет сохранить баланс между фискальной дисциплиной государства и социальными гарантиями граждан.

Таким образом, модель 2026 можно охарактеризовать как переходную: государство постепенно движется к более жесткой системе контроля и цифровой верификации, одновременно пытаясь сохранить доступность сервисов для наиболее уязвимых групп населения. Дальнейшее развитие этой системы, вероятно, будет зависеть от того, насколько эффективно удастся совместить контроль за выплатами с реальными возможностями граждан выполнять установленные требования без риска потери социальной защиты.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, как подтвердить годы работы за границей и получить право на пенсию.

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