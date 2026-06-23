Парадокс самоуправления частных исполнителей: как решения ВС превращают дисциплинарные производства в публично-правовые споры

Резолюция «Свитязь» против судебной практики: конфликт автономии и государственного контроля обостряется.

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По официальной статистике, частные исполнители обеспечивают взыскание значительно больших сумм, чем государственные: например, в 2024 году частные исполнители взыскали более 9,5 млрд грн, тогда как ГИС — существенно меньше, один частный исполнитель в среднем вернул кредиторам в 6 раз больше средств.

Однако сфера принудительного исполнения судебных решений в Украине находится в состоянии постоянных изменений, где правовые нормы сталкиваются с практическими вызовами. С одной стороны, сегодня мы можем наблюдать попытки профессионального сообщества расширить свои границы через институт помощников и заместителей. С другой — новые подходы в судебной практике, которые свидетельствуют о том, что частный исполнитель, несмотря на свой «частный» статус, является субъектом, реализующим властные управленческие функции.

Сегодня проанализируем решение Верховного Суда по делу № 200/8285/24, новую Резолюцию глав советов частных исполнителей регионов, проблемы процессуального бездействия и парадокса между стремлениями сообщества и реальностью судебного контроля.

Дело № 200/8285/24 как отражение внутреннего конфликта

Суть дела № 200/8285/24 является примером столкновения частного исполнителя с институциональным аппаратом Ассоциации частных исполнителей Украины. Исполнитель обжаловала решение Совета частных исполнителей и заключение Комитета по этике относительно нарушения ею профессиональных норм и направления представления в Дисциплинарную комиссию.

Суды первой и апелляционной инстанций закрыли производство, исходя из того, что этот спор не является публично-правовым, поскольку действия АЧИУ не связаны с защитой прав в сфере публично-правовых отношений, а являются внутренними вопросами саморегулируемой организации.

Истец в кассационной жалобе настаивала, что спор возник именно по поводу совершения ответчиком «властных функций» по осуществлению проверки и открытию дисциплинарного производства, что, по ее мнению, является сферой административного судопроизводства.

Коллегия судей Кассационного административного суда постановила, что спор является публично-правовым. Суд подчеркнул, что АЧИУ в этих отношениях реализует делегированные государством полномочия в отношении дисциплинарной процедуры.

Отныне любое давление со стороны органов самоуправления на частного исполнителя подлежит контролю в административных судах.

Аналогичного вывода пришел Верховный Суд и по делу № 200/8806/24. Частный исполнитель обжаловал решение Ассоциации частных исполнителей Украины (в лице Совета частных исполнителей) о признании его действий противоправными и отмене соответствующего решения.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, что стало основанием для кассационного обжалования.

Верховный Суд признал обжалуемые судебные решения подлежащими отмене, и направил дело на новое рассмотрение в суд другой территориальной подсудности, а именно в окружной административный суд.

Бездействие и финансовые барьеры

Параллельно с вопросом статуса исполнителей, остро стоит проблема их бездействия. Постановление Пятого апелляционного административного суда от 11 июня 2026 года по делу № 400/4726/26 внесло ясность в вопрос доступа к правосудию.

Суды первой инстанции требовали от взыскателей уплачивать судебный сбор за жалобы на невыполнение решений.

Апелляционный суд, опираясь на выводы Конституционного Суда №6-р(ІІ)/2024 от 13 мая 2024 года и Верховного Суда по делу, подтвердил, что взыскатель не должен платить за право контролировать исполнение уже выигранного дела. Исполнение решения — это не новый спор, а неотъемлемая часть права на справедливый суд.

Это решение снимает двойное финансовое бремя с граждан и заставляет исполнителей, как государственных, так и частных, быть более активными, поскольку судебный контроль должен быть доступным.

Кроме того, Верховный Суд поставил точку в споре относительно взыскания «автоматического» вознаграждения частными исполнителями. Кассационный административный суд в составе Верховного Суда принял решение по делу № 420/21066/23. Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу частных исполнителей, закрепив вывод: основное вознаграждение частного исполнителя не является автоматическим следствием открытия производства, а прямо зависит от реального результата исполнения.

Конфликт возник между частными исполнителями Одесского округа и должником, который обжаловал ряд процессуальных решений: от открытия производства до ареста средств и взыскания основного вознаграждения в размере более 212 тыс. грн.

Истец утверждал, что действия исполнителей были противоправными, поскольку решение суда на тот момент частично выполнялось добровольно. Исполнители же настаивали на взыскании полной суммы вознаграждения (10%), фактически приравнивая сам факт открытия производства к праву на получение полного гонорара.

Верховный Суд поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанций. Основное вознаграждение в размере 10% взимается исключительно в случае фактического исполнения решения суда. Если производство не завершилось полным исполнением или частично было закрыто из-за добровольных действий должника, вознаграждение должно быть пересчитано пропорционально.

Постановление о взыскании основного вознаграждения, вынесенное на этапе открытия производства, не является безусловной гарантией получения полной суммы. Это лишь процессуальная фиксация права, которое реализуется только после исполнения.

Возврат безосновательно списанных средств в пользу истца признан законным.

Решение по делу № 420/21066/23 имеет важное значение для стабилизации рынка принудительного исполнения. Верховный Суд в очередной раз подчеркнул, что частный исполнитель — это не только властный субъект, но и поставщик услуг, чье вознаграждение должно соответствовать принципам справедливости и пропорциональности.

Резолюция Свитязь

В июне 2026 года на озере Свитязь главы советов частных исполнителей регионов приняли документ. Резолюция «Свитязь» призывает к институциональному усилению и расширению функционала. Это предусматривает увеличение автономии исполнителя, делегирование полномочий и цифровизацию.

Ключевые предложения заключаются в модернизации института помощника, расширении их функционала и легализации моделей заместителей.

Сообщество стремится создать «градуированную модель», где помощник становится полноценным процессуальным субъектом, что позволит обеспечить непрерывность работы, апеллируя к опыту Франции, Польши и стран Балтии.

Приоритетные задачи:

Рекомендовать внутренним структурам АЧИУ (профильным комитетам, Экспертному совету) вместе с Центром подготовки и повышения квалификации детально исследовать мировые тренды и практики делегирования полномочий в сфере принудительного взыскания, которые позволили бы значительно повысить результативность работы помощников частного исполнителя.

Акцентировать внимание Министерства юстиции Украины и профильного комитета Верховной Рады на критической важности поддержки нормативных инициатив относительно расширения функционала помощников, а также легализации моделей заместителей.

Главный парадокс: автономия профессии vs делегированные властные полномочия

Прослеживается противоречие между позицией профессионального сообщества частных исполнителей и подходом, сформулированным Верховным Судом.

С одной стороны, в резолюциях профессионального сообщества подчеркивается стремление к усилению самоуправления и делегированию части функций помощникам.

С другой стороны, Верховный Суд исходит из противоположной логики: самоуправляемые институции в рамках дисциплинарных процедур фактически реализуют делегированные государством властные полномочия. Соответственно, их решения имеют признаки административных актов и подлежат судебному контролю в порядке административного судопроизводства.

Суд также подчеркнул, что такие процедуры регулируются нормами публичного права, в частности Законом Украины «Об административной процедуре», что дополнительно подчеркивает их властно-управленческий характер.

Таким образом, возникает парадокс: расширение внутренней автономии профессии и делегирование полномочий помощникам фактически приводит к противоположному эффекту — усилению публично-правового статуса таких действий и, соответственно, увеличению уровня судебного контроля, количества обжалований и общей «прозрачности» дисциплинарных процедур.

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