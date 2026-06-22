Можно ли снять или перевести детские средства со специального счета
23:30, 22 июня 2026
Детские средства можно использовать только безналично по определенным направлениям.
Фото: oblast-te.com.ua
Средства по целевым «детским» выплатам нельзя снять наличными или перевести на другой счет.
Министерство социальной политики, семьи и единства подчеркнуло, что это касается исключительно:
- пособия по уходу за ребенком до 1 года;
- пособия «єЯсла»;
- «Пакунка школяра»;
- компенсации стоимости «Пакунка малюка».
«Их можно использовать только безналично по определенным направлениям», — заявили в ведомстве.
Там добавили, что средства по целевым программам — «єЯсла», пособие по уходу за ребенком до одного года, «Пакунок малюка» и «Пакунок школяра» — можно тратить в магазинах, платежные терминалы которых имеют определенные МСС-коды.
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