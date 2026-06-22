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Можно ли снять или перевести детские средства со специального счета

23:30, 22 июня 2026
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Детские средства можно использовать только безналично по определенным направлениям.
Можно ли снять или перевести детские средства со специального счета
Фото: oblast-te.com.ua
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Средства по целевым «детским» выплатам нельзя снять наличными или перевести на другой счет.

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Министерство социальной политики, семьи и единства подчеркнуло, что это касается исключительно:

  • пособия по уходу за ребенком до 1 года;
  • пособия «єЯсла»;
  • «Пакунка школяра»;
  • компенсации стоимости «Пакунка малюка».

«Их можно использовать только безналично по определенным направлениям», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что средства по целевым программам — «єЯсла», пособие по уходу за ребенком до одного года, «Пакунок малюка» и «Пакунок школяра» — можно тратить в магазинах, платежные терминалы которых имеют определенные МСС-коды.

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Минсоцполитики

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