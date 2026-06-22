Чи можна зняти або переказати дитячі кошти зі спеціального рахунку
23:30, 22 червня 2026
Дитячі кошти можна використовувати лише безготівково за визначеними напрямами.
Фото: oblast-te.com.ua
Кошти за цільовими «дитячими» допомогами не можна зняти готівкою або переказати на інший рахунок.
Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності підкреслило, що це стосується виключно:
- допомоги для догляду за дитиною до 1 року;
- допомоги «єЯсла»;
- «Пакунка школяра»;
- компенсації вартості «Пакунка малюка».
«Їх можна використовувати лише безготівково за визначеними напрямами?», - заявили у відомстві.
Там додали, що кошти за цільовими програмами — «єЯсла», допомога для догляду за дитиною до одного року, «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра» — можна витрачати у магазинах, платіжні термінали яких мають визначені МСС-коди.
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