Чи можна зняти або переказати дитячі кошти зі спеціального рахунку

Дитячі кошти можна використовувати лише безготівково за визначеними напрямами.

Фото: oblast-te.com.ua

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Кошти за цільовими «дитячими» допомогами не можна зняти готівкою або переказати на інший рахунок.

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності підкреслило, що це стосується виключно:

допомоги для догляду за дитиною до 1 року;

допомоги «єЯсла»;

«Пакунка школяра»;

компенсації вартості «Пакунка малюка».

«Їх можна використовувати лише безготівково за визначеними напрямами?», - заявили у відомстві.

Там додали, що кошти за цільовими програмами — «єЯсла», допомога для догляду за дитиною до одного року, «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра» — можна витрачати у магазинах, платіжні термінали яких мають визначені МСС-коди.

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