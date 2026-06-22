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Ексміністра транспорту Іспанії Хосе Луїса Абалоса засудили до 24 років ув’язнення за корупцію під час COVID-19

15:29, 22 червня 2026
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Верховний суд Іспанії засудив Хосе Луїса Абалоса до 24 років і 3 місяців позбавлення волі.
Ексміністра транспорту Іспанії Хосе Луїса Абалоса засудили до 24 років ув’язнення за корупцію під час COVID-19
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Верховний суд Іспанії виніс вирок колишньому міністру транспорту Хосе Луїсу Абалосу у справі про корупцію під час закупівлі медичних масок у період пандемії COVID-19. Ексурядовця засудили до 24 років і 3 місяців позбавлення волі.

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Як повідомив Верховний суд, Абалоса визнано винним у створенні злочинної організації, корупції, розтраті державних коштів та торгівлі впливом.

Також суд призначив 19 років і 8 місяців ув’язнення його колишньому раднику Кольдо Гарсії, який проходив у справі як один із ключових фігурантів.

Посередника у схемі Віктора де Альдаму засудили до 4 років і 6 місяців позбавлення волі. Водночас виконання вироку щодо нього було призупинене через співпрацю зі слідством.

Слідство встановило, що фігуранти були причетні до корупційних схем під час укладання державних контрактів на закупівлю медичних масок у розпал пандемії.

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Верховний Суд корупція Іспанія вирок

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