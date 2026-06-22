Эксминистр транспорта Испании Хосе Луис Абалос приговорен к 24 годам тюрьмы за коррупцию во время COVID-19
Верховный суд Испании вынес приговор бывшему министру транспорта Хосе Луису Абалосу по делу о коррупции при закупке медицинских масок во время пандемии COVID-19. Бывший чиновник приговорён к 24 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Как сообщил Верховный суд, Абалос признан виновным в создании преступной организации, коррупции, растрате государственных средств и торговле влиянием.
Также суд назначил 19 лет и 8 месяцев лишения свободы его бывшему советнику Кольдо Гарсии, который проходил по делу как один из ключевых фигурантов.
Посредника в схеме Виктора де Альдаму приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. В то же время исполнение приговора в отношении него было приостановлено в связи с сотрудничеством со следствием.
Следствие установило, что фигуранты были причастны к коррупционным схемам при заключении государственных контрактов на закупку медицинских масок в разгар пандемии.
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