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Более 1,5 млн грн штрафа: суд обязал подрядчика выплатить средства за срыв сроков строительства укрытия

15:28, 22 июня 2026
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Подрядчик несвоевременно выполнил строительные работы по возведению защитного сооружения гражданской защиты в Сумской области.
Более 1,5 млн грн штрафа: суд обязал подрядчика выплатить средства за срыв сроков строительства укрытия
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Хозяйственный суд Сумской области удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства и постановил взыскать с физического лица-предпринимателя 1 млн 574 тыс. 311 грн 81 коп. штрафных санкций за нарушение сроков выполнения строительных работ по строительству защитного сооружения гражданской защиты.

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Как сообщили в суде, с иском обратился заместитель руководителя Шосткинской окружной прокуратуры Сумской области в интересах государства в лице Управления образования Шосткинского городского совета.

Предметом спора стало несвоевременное выполнение подрядчиком строительных работ по возведению защитного сооружения гражданской защиты на территории Шосткинской городской территориальной общины.

По результатам рассмотрения дела № 920/1036/25 Хозяйственный суд Сумской области решением от 23 апреля 2026 года признал исковые требования правомерными и обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

Суд постановил взыскать с предпринимателя в пользу государства 1 574 311 грн 81 коп. штрафных санкций.

Вместе с тем в суде напомнили, что в соответствии со статьей 241 Хозяйственного процессуального кодекса Украины решение вступает в законную силу после истечения срока подачи апелляционной жалобы, если она не была подана. В настоящее время решение еще не вступило в законную силу.

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