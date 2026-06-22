Понад 1,5 млн грн штрафу: суд зобов’язав підрядника сплатити кошти за зрив строків будівництва укриття

Підрядник несвоєчасно виконав будівельні роботи із зведення захисної споруди цивільного захисту на Сумщині.

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Господарський суд Сумської області задовольнив позов прокуратури в інтересах держави та постановив стягнути з фізичної особи-підприємця 1 млн 574 тис. 311 грн 81 коп. штрафних санкцій за порушення строків виконання будівельних робіт із будівництва захисної споруди цивільного захисту.

Як повідомили у суді, із позовом звернувся заступник керівника Шосткинської окружної прокуратури Сумської області в інтересах держави в особі Управління освіти Шосткинської міської ради.

Предметом спору стало несвоєчасне виконання підрядником будівельних робіт із зведення захисної споруди цивільного захисту на території Шосткинської міської територіальної громади.

За результатами розгляду справи №920/1036/25 Господарський суд Сумської області рішенням від 23 квітня 2026 року визнав позовні вимоги правомірними та обґрунтованими і задовольнив їх у повному обсязі.

Суд постановив стягнути з підприємця на користь держави 1 574 311 грн 81 коп. штрафних санкцій.

Водночас у суді нагадали, що відповідно до статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. Наразі рішення ще не набрало законної сили.

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