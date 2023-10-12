В Виннице новый глава областной полиции: Иван Выговский представил Юрия Пархоменко

Предыдущий глава полиции области Иван Ищенко будет теперь возглавлять полицию Черниговской области.

В четверг, 12 октября, Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил личному составу полиции Виннитчины нового начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области – полковника полиции Юрия Пархоменко.

Юрий Пархоменко начал службу в органах внутренних дел с должности следователя городского отдела УМВД в Сумской области в 2003 году, затем руководил отделением борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Занимал руководящие должности в подразделениях УБОП, внутренней безопасности в Сумской и Киевской областях. Занимал должность заместителя начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. В начале полномасштабного вторжения возглавил Департамент миграционной полиции Национальной полиции Украины.

Предыдущий глава полиции области Иван Ищенко будет теперь возглавлять полицию Черниговской области, сообщил Иван Выговский.

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