Дестабилизация поставок агропродукции из-за войны в рф приводит к повышению цен и голоду, – Минагрополитики

Мировую продовольственную безопасность нельзя гарантировать без украинского зерна, – Минагрополитики.

Мировая продовольственная безопасность имеет неразрывную зависимость от украинского зерна и выразил возмущение относительно дестабилизации поставок агропродукции из-за полномасштабного вторжения россии. Он отметил, что эта ситуация приводит к повышению цен на продукты питания и увеличению количества людей, которые сталкиваются с проблемой голода. Об этом сообщил заместитель Министра агрополитики Тарас Высоцкий.

«Дестабилизация поставок агропродукции из-за полномасштабного вторжения россии приводит к повышению цен на продукты питания и увеличению количества людей, которые сталкиваются с голодом. Поддержка необходима украинским аграриям, которые понесли значительные потери в связи с войной», – отметил Высоцкий.

По его словам, агросектор Украины продолжает работать и развиваться даже в условиях войны. Кроме того, он отметил, что невозможно обеспечить мировую продовольственную безопасность без украинского зерна.

«Невозможно гарантировать мировую продовольственную безопасность без украинского зерна. С начала полномасштабного вторжения россии и блокирования черноморских портов все усилия направлены на то, чтобы украинская агропродукция продолжала экспортироваться, и отрасль была конкурентной на мировых рынках», – подчеркнул первый заместитель Министра.

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