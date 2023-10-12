Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Чувствуете? Выборами пахнет», – Денис Малюська анонсировал закупку, видео

Министр юстиции Денис Малюська, анонсируя закупку лапши, сделал неожиданное заявление.

Квалификационное оценивание некоторых судей перенесено на ноябрь

Общественному совету добропорядочности необходимо лучше подготовиться к собеседованиям.

Стало известно, кто претендует в Высший совет правосудия по квоте Президента

По состоянию на 12 октября на должность члена ВСП претендуют три человека, двое из которых также хотят стать судьями Конституционного Суда.

Высший совет правосудия с первой попытки не смог назначить председателя Службы судебной охраны

Против победителя конкурса на должность председателя Судебной охраны восстали коллеги, поэтому ВСП вернется к рассмотрению его кандидатуры 2 ноября.

Наталья Кузнецова рекомендована в состав Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать новых судей КСУ

Профессор Наталья Кузнецова была единственным кандидатом в состав Совещательной группы, оценивающей кандидатов в Конституционный Суд Украины.

  1. В Украине

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Александру Лысенко

14:40, 12 октября 2023
Коллегия судей оставила апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения.
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Александру Лысенко
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В четверг, 12 октября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на определение следственного судьи ВАКС от 4 октября об избрании городскому голове Сум Александру Лысенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 3 млн грн с возложением процессуальных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины. Об этом сообщили на официальном сайте ВАКС.

«Особа подозревается в получении неправомерной выгоды за решение вопроса установления исполнительным комитетом Сумского городского совета для юридического лица нового экономически обоснованного тарифа на обращение с бытовыми отходами и несоздание искусственных препятствий предприятию в осуществлении хозяйственной деятельности (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения, а определение следственного судьи ВАКС без изменений», - сказано в сообщении.

В ВАКС отметили, что решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 4 октября следственный судья ВАКС избрал меру пресечения Сумскому городскому голове Александру Лысенко, подозреваемому в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен.

5 октября городского голову Сум Александра Лысенко отпустили под залог.

Ранее сообщалось, что городскому голове Сум Лысенко и директору Департамента инфраструктуры города сообщили о подозрении.

2 октября их разоблачили «на горячем» при получении транша – 1,4 млн грн.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним, 9 октября следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и отстранил от занимаемой должности мэра Сум Александра Лысенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Верховного Суду України
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду