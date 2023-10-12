Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Александру Лысенко

Коллегия судей оставила апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения.

В четверг, 12 октября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на определение следственного судьи ВАКС от 4 октября об избрании городскому голове Сум Александру Лысенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 3 млн грн с возложением процессуальных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины. Об этом сообщили на официальном сайте ВАКС.

«Особа подозревается в получении неправомерной выгоды за решение вопроса установления исполнительным комитетом Сумского городского совета для юридического лица нового экономически обоснованного тарифа на обращение с бытовыми отходами и несоздание искусственных препятствий предприятию в осуществлении хозяйственной деятельности (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения, а определение следственного судьи ВАКС без изменений», - сказано в сообщении.

В ВАКС отметили, что решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 4 октября следственный судья ВАКС избрал меру пресечения Сумскому городскому голове Александру Лысенко, подозреваемому в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен.

5 октября городского голову Сум Александра Лысенко отпустили под залог.

Ранее сообщалось, что городскому голове Сум Лысенко и директору Департамента инфраструктуры города сообщили о подозрении.

2 октября их разоблачили «на горячем» при получении транша – 1,4 млн грн.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним, 9 октября следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и отстранил от занимаемой должности мэра Сум Александра Лысенко.

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