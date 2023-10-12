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  1. В Україні

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Олександру Лисенку

14:40, 12 жовтня 2023
Колегія суддів залишила апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення.
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Олександру Лисенку
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У четвер, 12 жовтня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 4 жовтня про обрання міському голові Сум Олександру Лисенку запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн грн з покладанням процесуальних обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Про це повідомили на офіційному сайті ВАКС.

«Особа підозрюється в одержанні неправомірної вигоди за вирішення питання щодо встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод підприємству у здійсненні господарської діяльності (ч. 4 ст. 368 КК України).

За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення, а ухвалу слідчого судді ВАКС — без змін», - сказано у повідомленні.

У ВАКС зазначили, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 4 жовтня слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід Сумському міському голові Олександру Лисенку, який підозрюється у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.

5 жовтня міського голову Сум Олександра Лисенка відпустили під заставу.

Раніше ми писали, що міському голові Сум Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста повідомили про підозру.

2 жовтня їх викрили «на гарячому» під час одержання траншу - 1,4 млн грн.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, 9 жовтня слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ та відсторонив від займаної посади мера Сум Олександра Лисенка.

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