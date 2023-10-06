Мера Сум Лисенка випустили під заставу у 3 млн гривень — ЗМІ

Заставу за Олександра Лисенка внесли 5 жовтня.

Фото: vsn.ua

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 4 жовтня слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід Сумському міському голові Олександру Лисенку, який підозрюється у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.

5 жовтня міського голову Сум Олександра Лисенка випустили під заставу. Про це «Суспільному» повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Розмір застави склав 3 млн грн.

Раніше ми писали, що міському голові Сум Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста повідомили про підозру.

2 жовтня їх викрили «на гарячому» під час одержання траншу - 1,4 млн грн.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Як пишуть у НАБУ, за даними слідства, гроші підозрювані вимагали за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

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