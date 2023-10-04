ВАКС арештував мера Сум Лисенка з можливістю застави

Суд обрав запобіжний захід меру Сум Олександру Лисенку – тримання під вартою на 2 місяці з можливістю застави у 3 мільйони гривень.

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У середу, 4 жовтня, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід Сумському міському голові Олександру Лисенку, який підозрюється у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень. Про це повідомила пресслужба САП.

«Суд частково задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.

У разі внесення застави на особу буде покладено відповідні процесуальні обов’язки», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що міському голові Сум Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста повідомили про підозру.

2 жовтня їх викрили «на гарячому» під час одержання траншу - 1,4 млн грн.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Як пишуть у НАБУ, за даними слідства, гроші підозрювані вимагали за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

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